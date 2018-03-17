В Уфе задержали серийного грабителя

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Мужчина нападал в подъездах на пенсионерок в возрасте от 80 до 87 лет.
Задержан 36-летний ранее судимый уфимец, подозреваемый в нападении пенсионерок, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Мужчина грабил исключительно на женщин от 80 до 87 лет – нападал на них сзади, отнимал сумки и убегал. Жертвами злоумышленника стали четыре жительницы Калининского района.
По предварительным данным мужчина заходил вслед за пенсионерками в подхезд, на лестничном пролете отнимал сумки, выбегал на улицу, забирал телефоны и деньги, а пустые сумки выбрасывал.
Возбуждено четыре уголовных дела, грабитель заключен под стражу.
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