В Уфе задержали серийного грабителя

Задержан 36-летний ранее судимый уфимец, подозреваемый в нападении пенсионерок, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина грабил исключительно на женщин от 80 до 87 лет – нападал на них сзади, отнимал сумки и убегал. Жертвами злоумышленника стали четыре жительницы Калининского района.

По предварительным данным мужчина заходил вслед за пенсионерками в подхезд, на лестничном пролете отнимал сумки, выбегал на улицу, забирал телефоны и деньги, а пустые сумки выбрасывал.