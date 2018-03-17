В Башкирии с хозяина напавшего на девочку питбуля взыскали крупную сумму

Салаватский городской суд взыскал денежную компенсацию с владельца собаки, которая покусала девочку на детской площадке, сообщили в пресс-службе верховного суда. Мама пострадавшей девочки обратилась в суд с иском – ребенок облокотился на американского питбультерьера, после чего тот нее набросился.