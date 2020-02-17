В уфимской Черниковке сгорел пассажирский «ПАЗик»
17 февраля, 10:47ПроисшествияМинзаля АскароваФото: МЧС по РБ
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Внезапный пожар обошелся без человеческих жертв.
В ночь на 17 февраля в Уфе заполыхал пассажирский автобус ПАЗ. Инцидент произошел на остановке «Стадион Гастелло» уфимского микрорайона Черниковка. Пожар тушили шесть человек личного состава и две единицы техники.
Пожарные смогли победить огонь к половине шестого утра. К счастью, автобус на этот момент не находился в маршруте и салон был пуст.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, расследованием случившегося занимаются дознаватели ведомства.
В столице Башкирии подобные пожары — нередкий случай. В прошлом году аналогичный инцидент попал на камеры очевидцев.
В столице Башкирии подобные пожары — нередкий случай. Периодически аналогичные инциденты оказываются в центре внимания общественности.
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