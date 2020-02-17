В уфимской Черниковке сгорел пассажирский «ПАЗик»

В ночь на 17 февраля в Уфе заполыхал пассажирский автобус ПАЗ. Инцидент произошел на остановке «Стадион Гастелло» уфимского микрорайона Черниковка. Пожар тушили шесть человек личного состава и две единицы техники.

Пожарные смогли победить огонь к половине шестого утра. К счастью, автобус на этот момент не находился в маршруте и салон был пуст.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, расследованием случившегося занимаются дознаватели ведомства.

В столице Башкирии подобные пожары — нередкий случай. В прошлом году аналогичный инцидент попал на камеры очевидцев.