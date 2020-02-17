В Сети опубликовали видео с падением рабочих с вышки сотовой связи в Москве
17 февраля, 15:24ПроисшествияФото: pxhere.com
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Обрушение вышки сотовой связи в северо-западной части российской столицы, в результате которого погибли двое рабочих, попало на видео.
Инцидент случился на улице Малыгина, сообщает газета «Известия».
Погибшие в момент происшествия проводили ремонт на вышке. На кадрах видно, как проезжающий мимо автомобиль задел страховочный трос, свисающий с конструкции. Владелец данного транспортного средства уже установлен.
В Сети также распространилась другая видеозапись, на которой видны последствия обрушения и остановившийся неподалеку автомобиль.
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