В Грузии обнаружено тело попавшей под лавину российской туристки
17 февраля, 19:16ПроисшествияФото: pixabay.com
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Тело россиянки, погибшей в результате схода лавины на грузинском курорте Гудаури, найдено спасателями.
Напомним, группа из четырех российских туристов попала по лавину на дороге Коби-Гудаури. Грузинская сторона заявляет, что катание в этом месте было запрещено, о чем предупреждали соответствующие знаки.
Как сообщает rns.online, остальных трех туристов грузинским спасателям удалось найти до наступления фатальных последствий.
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