В Башкирии перевернулась «скорая помощь», везшая в больницу трех беременных женщин
17 февраля, 16:08ПроисшествияТатьяна МайороваФото: "На земле Салавата"
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ДТП произошло в Салаватском районе республики.
Серьезная автоавария, которая едва не закончилась трагически, произошла на днях в Салаватском районе Башкирии. Подробности происшедшего сообщила газета «На земле Салавата».
По данным журналистов, карета «скорой помощи» перевозила трех беременных женщин в сопровождении акушера-гинеколога на обследование в Месягутовскую центральную районную больницу.
К счастью, в результате ДТП дамы в деликатном положении не пострадали, акушер и водитель тоже. На место ДТП вызвали было другую «скорую помощь», но в ней отпала необходимость, так как будущие мамы с врачом поймали попутку и отправились дальше на ней.
Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.
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