В Башкирии перевернулась «скорая помощь», везшая в больницу трех беременных женщин

К счастью, в результате ДТП дамы в деликатном положении не пострадали, акушер и водитель тоже. На место ДТП вызвали было другую «скорую помощь», но в ней отпала необходимость, так как будущие мамы с врачом поймали попутку и отправились дальше на ней.