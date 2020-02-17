Стало известно, почему Boeing 777 долго кружил над Уфой, а потом улетел в Москву

Сегодня, 17 февраля, серьезное летное происшествие случилось в московском аэропорту Шереметьево. Подробности сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По уточненным данным, самолет, который выполнял рейс по маршруту Уфа-Пхукет вынужден был сесть в столичном аэропорту для проведения диагностики. Дело в том, что на борту во время полета сработал сигнал о неполном закрытии багажного отсека.

Известно, что Boeing 777 должен был совершить прямой рейс в таиландский город Пхукет в 2.01 по уфимскому времени. По информации с сервиса Flightradar24, борт после взлета долго кружил над аэропортом Уфы, а потом взял курс на запад и в 5.29 по мск, сел в Москве.

Как рассказали позднее представители московского аэропорта журналистам, командир экипажа принял решение максимально выработать топливо и потом следовать в свой аэропорт базирования — «Шереметьево», чтобы провести там диагностику оборудования.