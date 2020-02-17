Десять автомобилей столкнулись во Владивостоке

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Во Владивостоке из-за сильного снегопада 17 февраля произошла авария с участием десяти автомобилей.
ДТП случилось на Тунгусской улице, сообщает газета «Известия».
Виновником аварии стал водитель иномарки Suzuki Jimny. Он не справился с управлением на скользкой дороге и совершил наезд на владельца другого автомобиля, стоявшего в этот момент рядом с транспортным средством.
Отмечается, что последний в результате аварии получил травмы. Он был госпитализирован с переломом бедра. Кроме этого, повреждения получили все десять автомобилей.
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