Администрация Калининграда окажет помощь сыну застреленной в центре города пары

Напомним, на днях в Калининграде произошла трагедия. 63-летний мужчина застрелил семейную пару из охотничьего карабина, а также ранил их ребенка. После этого злоумышленник застрелился.

Отмечается, что с подростком будет, на постоянной основе, работать психологи. Также ему будут назначены пособия,а его опекунам помогут в оформлении необходимых документов, сообщает rns.online.

В настоящее время ребенок переведен на амбулаторное лечение. Его забрала бабушка, у которой он и проживает.