Администрация Калининграда окажет помощь сыну застреленной в центре города пары
17 февраля, 19:09ПроисшествияФото: flickr.com
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Ребенку, родителей которого застрелили в центре Калининграда, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявили в Минсоцполитики региона.
Напомним, на днях в Калининграде произошла трагедия. 63-летний мужчина застрелил семейную пару из охотничьего карабина, а также ранил их ребенка. После этого злоумышленник застрелился.
Отмечается, что с подростком будет, на постоянной основе, работать психологи. Также ему будут назначены пособия,а его опекунам помогут в оформлении необходимых документов, сообщает rns.online.
В настоящее время ребенок переведен на амбулаторное лечение. Его забрала бабушка, у которой он и проживает.
Что касается убийцы, то следователи считают, что его толкнула на преступление личная неприязнь.
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