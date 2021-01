Одним из пострадавших является ребенок

17 января, по данным Управления гражданской защиты Уфы, в 13.42 столкнулись два автомобиля. Авария произошла в Уфе напротив здания по адресу Индустриальное шоссе, 114, корп. 1. В одном из авто находился «зажатый» пассажир. На место были направленны экстренные службы, которые с помощью гидравлического инструмента смогли вызволить пострадавшего и передать врачам скорой помощи. Всего в аварии пострадало четыре человека, один из которых ребенок. Причины аварии устанавливаются.

