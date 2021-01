Два человека погибли в пожаре на улице Рабкоров в Уфе

Следственный комитет России по республике Башкортостан проводит проверку

Сегодня, 17 ноября, вечером в многоквартирном доме по улице Рабкоров в Уфе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома по улице Рабкоров, 9. В пожаре погибли две женщины. На место были направлены экстренные службы. Всего было эвакуировано 33 человека, пятеро из них дети. Из них три человека с признаками отравления продуктами горения были спасены и переданы медицинским службам. Следственный комитет России по Республике Башкортостан проводит проверку по факту смерти двух женщин во время пожара. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter