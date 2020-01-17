В Уфе снежные глыбы рухнули с крыш на три автомобиля
17 января, 15:59ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Управление по гражданской защите города
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Горожане опасаются, что это только начало «климатического апокалипсиса».
Сегодня, 17 января, в Уфе из-за падения снега с крыш пострадали уже. Как минимум, три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.
По уточненным данным. Пострадали лобовые стекла и крыша, багажники. Людей в автомобилях не было.
Спасатели особо отметили. Что ЧП произошли рядом со зданиями, где были установлены предупреждающие таблички об опасности схода снега и льда, однако автомобилисты их проигнорировали.
Между тем, по данным синоптиков, завтра и послезавтра Уфу ждут Крещенские морозы, так что на дорогах начнется новая напасть – гололед.
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