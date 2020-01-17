В Уфе снежные глыбы рухнули с крыш на три автомобиля

Сегодня, 17 января, в Уфе из-за падения снега с крыш пострадали уже. Как минимум, три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты города.

По уточненным данным. Пострадали лобовые стекла и крыша, багажники. Людей в автомобилях не было.

Спасатели особо отметили. Что ЧП произошли рядом со зданиями, где были установлены предупреждающие таблички об опасности схода снега и льда, однако автомобилисты их проигнорировали.