В ГИБДД Башкирии установили водителя, который сбил насмерть мужчину и сбежал

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что сотрудники дорожной полиции обнаружили автомобиль водителя, который мог быть причастен к смерти 47-летнего мужчины.

Напомним, 15 января местного жители сбил неизвестный на шестом километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево и скрылся с места происшествия. Мужчина получил очень тяжелые травмы и скончался.

Сообщается, что автомобиль с характерными повреждениями уже разыскали. Установлено, что водитель ранее уже был лишен права на вождение автомобиля, но его самого пока что не нашла.