В ГИБДД Башкирии установили водителя, который сбил насмерть мужчину и сбежал
17 января, 11:07ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Пока что в госавтоинспекции разыскали только автомобиль.
В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что сотрудники дорожной полиции обнаружили автомобиль водителя, который мог быть причастен к смерти 47-летнего мужчины.
Напомним, 15 января местного жители сбил неизвестный на шестом километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево и скрылся с места происшествия. Мужчина получил очень тяжелые травмы и скончался.
Сообщается, что автомобиль с характерными повреждениями уже разыскали. Установлено, что водитель ранее уже был лишен права на вождение автомобиля, но его самого пока что не нашла.
Госавтоинспекция Башкирии обращается с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении мужчины в полицию
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