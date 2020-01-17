В Челябинске ночью автомобиль свалился в Миасс

Как сообщает издание kursdela.biz, за рулем автомобиля Daewoo Nexia находился 22-летний молодой человек. Проезжая улицу Северный Луч он не сумел справиться с управлением, из-за чего совершил столкновение с бетонной опорой. После автомобиль упал в Миасс.