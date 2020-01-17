Под Тулой загорелся склад с зерном

Сообщение о возгорании поступило к диспетчерам в 4 часа 55 минут. На место оперативно выехали несколько пожарных расчетов. Уже через минуту они приступили к тушению огня. Всего последствия возгорания ликвидировали семь единиц техники и 27 специалистов.