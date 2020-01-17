Под Тулой загорелся склад с зерном

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В Тульской области утром 17 января произошел пожар на складе для хранения зерна.
Склад расположен в городе Ясногорск, сообщает газета «Известия».
Сообщение о возгорании поступило к диспетчерам в 4 часа 55 минут. На место оперативно выехали несколько пожарных расчетов. Уже через минуту они приступили к тушению огня. Всего последствия возгорания ликвидировали семь единиц техники и 27 специалистов.
В результате пожара никто не пострадал. Однако у здания склада сгорела кровля площадью 500 квадратных метров.
Причины возгорания выясняются.
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