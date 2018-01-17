В Башкирии суд дважды оправдал обвиняемого в убийстве, а прокуратура против

Уфимцу Вилю Гарееву предстоит третий судебный процесс, где вновь будет рассматриваться дело о двойном убийстве, а также кражах и других преступлениях.

Последние три года жизни Виля Гареева посвящены защите от обвинений по пяти статьям Уголовного кодекса, одно из которых связано с жестоким двойным убийством и вполне может потянуть на пожизненное заключение.

Событие, с которого началась череда крупных неприятностей в жизни Гареева, произошло в феврале 2015 года. О нем тогда писали многие СМИ. В деревне Асканыш Иглинского района были обнаружены трупы двих местных мужчин, известных пристрастием к спиртному. Дом одного из них был подожжен, по-видимому, чтобы скрыть улики.

Из материалов дела следует, что основным подозреваемым почему-то стал именно уфимец Виль Гареев, хотя у него было алиби, которое никто не принял во внимание. По данным следствия, Гареев внезапно взъярился на местного жителя, за то, что тот якобы хотел рассказать его жене об амурных похождениях Гареева. Избив сначала одного сельчанина, он отправился к «главным сплетникам» и зарубил топором «доносчика» и его собутыльник, а затем поджег дом. Забегая вперед, отметим, что экспертиза не смогла определить истинную причину смерти обоих погибших, осталась неизвестной также и причина возникновения пожара в доме. Предполагаемое орудие преступления было обнаружено на крыльце спустя полгода без следов крови.

В деле также фигурирует обвинение Гареева в угоне чужого автомобиля и краже пяти тысяч рублей, бутылки коньяка и трех баллонов пива из дома еще одного жителя деревни Асканыш, совершенные за два года до двойного убийства.

В мае 2015 года Виль Гареев был задержан и вскоре стал обвиняемым по делу. Тем не менее, несмотря на усилия следователей, судя по всему, веских доказательств против него собрать не удалось. Суд присяжных не принял доводы обвинения всерьез по то причине, что вина Гареева не подтверждается ни одной экспертизой или реальными свидетельскими показаниями и строится в основном на предположениях. В итоге суд не признал Гареева виновным в двойном убийстве, поджоге и кражах.

- Это дело можно назвать уникальным по количеству нелепых и неубедительных доказательств, - пояснили Медиакорсети адвокаты Гареева. - Основанием для задержания Гареева послужили показания одного из свидетелей, который в ночное время с расстояния в 136 метров (это почти полтора футбольных поля!) якобы видел его входящим в дом убитого мужчины. Мы располагаем справкой из Башгидромета о том, что в тот вечер была облачная погода, о освещенность луной составляла всего 16% из 100 возможных. То есть на улице царил полумрак. Данные показания появились в деле спустя семь месяцев после убийства. Интересная ситуация сложилась также и с заявлением о краже, которое потерпевший написал спустя два года, после встречи со следователем в качестве свидетеля по делу о двойном убийстве и поджоге.

По словам адвокатов, и сам Гареев, и другие люди, знающие обстановку в селе, настаивают, что убийство могли совершить еще несколько человек, с которыми у них были напряженные отношения.

- Все подобные обвинения абсолютно несостоятельны, - утверждает сам Виль Гареев. – Я в принципе не мог оказаться в подобной ситуации. Я даже не был толком знаком с убитыми людьми. И обвинения меня в краже коньяка и пива также являются неправдоподобными. Я могу себе позволить купить все это в магазине.

Мужчина провел в заключении полтора года до суда. Говорит,что врагу не пожелает такого "курорта".

- На мужа оказывалось физическое давление, его избивали, чтобы заставить дать показания против другого человека, но он не пошел на такую сделку со своей совестью. К сожалению, мы не можем подтвердить получение им телесных повреждений при помощи экспертизы. Мы считаем, что за этот отказ против него и было сфабриковано обвинение в тяжких преступлениях, - пояснила супруга Виля Гареева.

Так или иначе, но суд присяжных уже дважды выносил решение об оправдании Виля Гареева, сочтя представленные следствием доказательства несостоятельными. Однако прокуратура вновь подавала свои возражения.

В ближайшее время ожидается третье судебное заседание, которое также пройдет с участием суда присяжных. Суд назначен в Стерлитамаке, к слову, за 130 км от Уфы и 180 км от места проживания основных свидетелей по делу. У защиты Гареева есть сомнения, что не все свидетели смогут выступить в суде, поскольку и раньше, когда слушания проходили в Уфе, с их явкой в суд были сложности.

- За последние три года нам пришлось уже немало пережить, добиваясь справедливого приговора. Моей репутацией нанесен огромный ущерб, – говорит Виль Гареев. – Имея такое пятно на своей биографии, я не могу теперь найти нормальную работу.