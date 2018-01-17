В Башкирии снегоуборочный КамАЗ насмерть сбил пешехода

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Женщина скончалась в реанимации через 1,5 часа после случившегося.
16 января ночью в Куюргазинском районе на 242 километре автодороги Уфа-Оренбург 59-летний местный житель на снегоуборочном КамАЗе сбил женщину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Женщина на вид 30-35 лет в темной одежде без светоотражающих элементов переходила дорогу, когда её снес КамАЗ. В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована, однако через полтора часа после случившегося скончалась в реанимационном отделении больницы.
Водитель утверждает, что гражданка находилась прямо посреди проезжей части. Сейчас устанавливается личность пешехода.
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