В Башкирии снегоуборочный КамАЗ насмерть сбил пешехода

16 января ночью в Куюргазинском районе на 242 километре автодороги Уфа-Оренбург 59-летний местный житель на снегоуборочном КамАЗе сбил женщину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Женщина на вид 30-35 лет в темной одежде без светоотражающих элементов переходила дорогу, когда её снес КамАЗ. В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована, однако через полтора часа после случившегося скончалась в реанимационном отделении больницы.