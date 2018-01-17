Уфимскому депутату Андрею Носкову отказали в снятии ареста с активов

Защита депутата посчитала, что это избыточная мера.

Владельцу группы компаний ПСК-6 Андрею Носкову отказано Верховным судом республики в пересмотре решения об аресте его активов в рамках уголовного дела, сообщает «Коммерсант».

В декабре Советский районный суд по ходатайству следователя наложил арест на доли предпринимателя в уставном капитале 31 компании стоимостью 239 тысяч рублей. До этого суд арестовал имущество Носкова – более 50 объектов недвижимости, включая квартиры, земельные участки и автомобили.

Адвокат Андрея Носкова считает, что стоимость арестованного имущества в 377 миллионов рублей значительно перекрывает сумму ущерба в 117 миллионов рублей.