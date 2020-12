В одном из многоэтажных домов в северной части Москвы произошло возгорание - жильцов соседних квартир пришлось эвакуировать.

По сообщению iz.ru, пожар начался в одной из квартир многоквартирного дома. По какой причине произошло возгорание выясняют специалисты. Пожару присвоили ранг №1. В целях безопасности во время ликвидации сотрудниками противопожарной службы была произведена эвакуация жильцов других квартир.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter