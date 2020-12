В Башкирии осудят двоих мужчин за жестокое избиение и покушение на убийство

В Стерлитамаке следственный отдел завершил уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя и 29-летнего уфимца. Они обвиняются в покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 22 декабря прошлого года четверо мужчина распивали алкоголь в одной из квартир в Стерлитамаке. Между мужчинами произошла ссора. Двое обвиняемых начали избивать 37-летнего хозяина квартиры и его 27-летнего знакомого. Они удерживали мужчин и наносили множественные удары руками, ногами и железными ножками от табурета. В результате побоев один из мужчин скончался на месте. Второй остался в живых, так как на шум прибежали знакомые потерпевших, после чего убийцы скрылись из квартиры. Позже они сами позвонили в полицию, рассказали о своем местонахождении и были задержаны. Верховный суд республики рассмотрит дело по существу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter