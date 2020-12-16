В Башкирии осудят двоих мужчин за жестокое избиение и покушение на убийство

В результате побоев один из мужчин скончался на месте. Второй остался в живых, так как на шум прибежали знакомые потерпевших, после чего убийцы скрылись из квартиры. Позже они сами позвонили в полицию, рассказали о своем местонахождении и были задержаны. Верховный суд республики рассмотрит дело по существу.