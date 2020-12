Накануне вечером, 15 декабря, в Туймазинском районе на трассе Балебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы неподалеку от села Агиртамак два молодых парня попали в смертельную аварию. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что за рулем отечественного автомобиля «четырнадцатой» модели находился 19-летний житель Туймазов. Они с приятелем ехали в сторону города. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Движение автомобиля прекратилось после столкновения с электроопорой. В результате аварии водитель госпитолизирован в больницу. Его 20-летний пассажир, также житель Туймазов, скончался на месте трагедии. Начало разбирательство.

