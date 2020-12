В Башкирии следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 8-месячного ребенка. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, трагедия произошла в одном из поселков неподалеку от города Стерлитамак 12 декабря. 35-летняя мать в тот вечер решила искупать в ванной свою девочку. Как рассказала женщина сотрудникам полиции, малышка ушла под воду во время купания. Подробности на сегодняшний день уточняются. К слову, по словам источника, будучи подростком мать погибшей девочки состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter