СК Башкирии выясняет причину смерти ребенка, который проглотил саморез

Происшествие случилось 13 декабря. У себя дома ребёнок проглотил саморез, после чего начала задыхаться. Тогда мать малыша отвезла его в больницу, но, несмотря на оказанную медиками помощь, мальчик скончался.
Теперь сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Кроме того, назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и изучаются условия проживания семьи.
Напомним, на прошлой неделе скончалась 7-месячная девочка, которую мать кинула в дверной косяк в состоянии алкогольного опьянения. 22-летнюю девушку арестовали, а эта трагическая история попала на Первый канал в программу «Мужское и женское», где выяснили подробности случившегося.