СК Башкирии выясняет причину смерти ребенка, который проглотил саморез

В Караидельском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти полуторагодовалого мальчика, который проглотил саморез, сообщает Следком Башкирии.

Происшествие случилось 13 декабря. У себя дома ребёнок проглотил саморез, после чего начала задыхаться. Тогда мать малыша отвезла его в больницу, но, несмотря на оказанную медиками помощь, мальчик скончался. Теперь сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Кроме того, назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и изучаются условия проживания семьи. Напомним, на прошлой неделе скончалась 7-месячная девочка, которую мать кинула в дверной косяк в состоянии алкогольного опьянения. 22-летнюю девушку арестовали, а эта трагическая история попала на Первый канал в программу «Мужское и женское», где выяснили подробности случившегося.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter