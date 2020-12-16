СК Башкирии выясняет причину смерти ребенка, который проглотил саморез

СК Башкирии выясняет причину смерти ребенка, который проглотил саморез

Вчера, 16:01ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Караидельском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти полуторагодовалого мальчика, который проглотил саморез, сообщает Следком Башкирии.

Происшествие случилось 13 декабря. У себя дома ребёнок проглотил саморез, после чего начала задыхаться. Тогда мать малыша отвезла его в больницу, но, несмотря на оказанную медиками помощь, мальчик скончался.

Теперь сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Кроме того, назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и изучаются условия проживания семьи.

Напомним, на прошлой неделе скончалась 7-месячная девочка, которую мать кинула в дверной косяк в состоянии алкогольного опьянения. 22-летнюю девушку арестовали, а эта трагическая история попала на Первый канал в программу «Мужское и женское», где выяснили подробности случившегося.

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