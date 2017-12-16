В отношении авиадебошира рейса «Уфа-Пхукет» возбуждено уголовное дело

Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, выражался нецензурной бранью, угрожал безопасности полета.

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который 16 ноября этого года устроил дебош на самолете, летевшим по маршруту «Уфа-Пхукет». Дело возбуждено по статье «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте» (ч. 1 ст. 213 КФ РФ), сообщили в уфимской транспортной прокуратуре.

Как удалось установить дознавателям, пассажир самолета авиакомпании «Икар» грубо нарушал общественный порядок и демонстрировал явное неуважение к обществу. Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, где находилась пассажирка с малолетним ребенком, выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и членов экипажа, расстегивал ремень безопасности, вставал и покидал своё место с криками и ненормативной лексикой, тем самым угрожая безопасности полета. На замечания в свой адрес он не реагировал.

Ход расследования по уголовному делу находится на особом контроле Уфимской транспортной прокуратуры.