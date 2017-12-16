В отношении авиадебошира рейса «Уфа-Пхукет» возбуждено уголовное дело
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который 16 ноября этого года устроил дебош на самолете, летевшим по маршруту «Уфа-Пхукет». Дело возбуждено по статье «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте» (ч. 1 ст. 213 КФ РФ), сообщили в уфимской транспортной прокуратуре.
Как удалось установить дознавателям, пассажир самолета авиакомпании «Икар» грубо нарушал общественный порядок и демонстрировал явное неуважение к обществу. Мужчина бил кулаком в спинку впередистоящего кресла, где находилась пассажирка с малолетним ребенком, выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и членов экипажа, расстегивал ремень безопасности, вставал и покидал своё место с криками и ненормативной лексикой, тем самым угрожая безопасности полета. На замечания в свой адрес он не реагировал.
Ход расследования по уголовному делу находится на особом контроле Уфимской транспортной прокуратуры.
Наказание по этой статье предусматривает штраф от 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.