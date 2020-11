В Уфе семилетний мальчик стал жертвой маньяка. Неизвестный мужчина напал на него в подъезде одного из девятиэтажных домов в Демском районе столицы. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, это произошло днем 15 ноября. Мужчина ударил ребенка, совершил в отношении него развратные действия и отобрал у мальчика телефон. Ребенок рассказал сотрудникам полиции, как выглядел этот человек и обещал его опознать. Самого преступника на месте не было, он успел скрыться. Позже ребенку потребовалась помощь врачей. Они констатировали у него ушиб мягких тканей в районе челюсти. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование сразу по нескольким уголовным статьям.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter