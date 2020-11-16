В Уфе на машину упал парапет

В Уфе на машину упал парапет

Вчера, 08:31ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Управление гражданской защиты
Вчера вечером в Уфе произошёл инцидент, передаёт управление гражданской защиты.

По адресу Интернациональная, 131/1 часть конструкции парапета крыши упала на автомобиль Дэу Нексия. О происшествии сообщили вчера вечером в ИДЦ Уфы. К счастью, пострадавших нет. На месте работали спецслужбы.

Опасный участок огорожен. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Photo:Управление гражданской защиты

Напомним, 12 ноября спасатели оказали помощь мужчине, который пострадал на берегу реки Белой около Парка Победы. Возвращаясь домой, он оступился и повредил колено. Спасатели зафикисровали ногу и доставили мужчину до машины скорой помощи.

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