В Уфе на машину упал парапет

Вчера вечером в Уфе произошёл инцидент, передаёт управление гражданской защиты.

По адресу Интернациональная, 131/1 часть конструкции парапета крыши упала на автомобиль Дэу Нексия. О происшествии сообщили вчера вечером в ИДЦ Уфы. К счастью, пострадавших нет. На месте работали спецслужбы. Опасный участок огорожен. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города. Photo: Управление гражданской защиты Напомним, 12 ноября спасатели оказали помощь мужчине, который пострадал на берегу реки Белой около Парка Победы. Возвращаясь домой, он оступился и повредил колено. Спасатели зафикисровали ногу и доставили мужчину до машины скорой помощи.

