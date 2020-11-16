В Башкирии при пожаре погибло два человека, в том числе ребёнок

В Башкирии при пожаре погибло два человека, в том числе ребёнок

Вчера, 08:50ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС Башкирии
Вчера, 15 ноября, в Альшеевском районе произошёл пожар. Из горящего дома достали двух человек, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар произошёл в доме на улице Крупской в посёлке Шафраново. Сигнал о возгорании поступил в 17-41.

В 18-40 пожар был локализован на площади 64 квадратных метра. В 19-00 ликвидировано открытое горение. В тушении пожара принимали участие 28 человек и 12 единиц техники.

Ещё до прибытия пожарных местные жители вынесли из дома 62-летнего мужчину и 5-летнего ребёнка. Взрослый скончался на месте происшествия, а ребёнка без сознания доставили в больницу, где позже констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, 10 ноября в жилом доме на улице Одесской в Уфе произошёл пожар. Во время возгорания из дома извлекли трех человек. Однако в ходе разбора обломков было обнаружено тело 88-летней женщины.

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