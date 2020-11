В Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины, в котором погибли люди.

Газета “Известия” сообщает, что предположительно дорожно транспортное происшествие произошло по вине женщины, управлявшей автомобилем марки “Тойота”. Водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с большегрузом. В результате аварии она и одна пассажирка погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна пассажирка скончалась в больнице.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter