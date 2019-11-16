Видео с издевательствами над ребенком не имеет отношения к Башкирии
Вчера, 09:25ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Жуткие кадры обсуждают в соцсетях.
Вчера в социальных сетях и мессенджерах, в том числе, пользователи Башкирии, обсуждали страшное видео, на котором взрослая женщина чудовищным образом издевается над маленькой девочкой, которой от силы несколько лет. По понятным причинам это видео мы не приводим.
Было предположение, что видео сделано в Башкирии. Возможно, аналогичное предположение о локации съемок высказывалось и в других регионах, где это видео обсуждалось. «Вести-Башкортостан» тем временем сообщают со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, что к Башкирии это видео и само происшествие отношения не имеет.
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