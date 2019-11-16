Следователи Башкирии продолжают искать пропавшего мужчину с детьми

Управление СКР по Башкирии официально сообщило, что поиски пропавшего во время прогулки 26 октября 2019 года 37-летнего Антона Мазова и двоих его детей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи – пока результатов не дали. Розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что пропавший Антон Мазов мог выходить на связь с супругой. Однако впоследствии эта информация не нашла очевидного подтверждения. Отец Антона высказывал предположение, что его сына уже может не быть в живых.

Подтверждению этому нет, поэтому следователи напоминают приметы пропавших:

Антон Мазов. 37 лет, рост 185 см, телосложение худощавое, глаза серые. На момент пропажи был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Илья Мазов. 8 лет, 138 см, худощавый, волосы светлые, русые, глаза карие. Над губой справа родинка. Был одет в голубую шапку, зеленую куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Вячеслав Мазов. 5 лет, 116 см, плотное телосложение, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы, серые ботинки.

Если кто-то имеет любую информацию о местонахождении пропавших, об обстоятельствах их пропажи, сообщите в следственное управление СКР по телефону 8(347) 251-62-51 или в полицию по телефону 02, с мобильного телефона 102.