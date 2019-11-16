Не туда нажал: В уфимском вузе сработала пожарная тревога

Вчера, 15 ноября, в одном из корпусов Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) сработала пожарная сигнализация. Очень громкий металлический голос настоятельно рекомендовал немедленно покинуть здание, что студенты, преподаватели и все остальные, кто к тому моменту находился в здании, аккуратно и сделали.