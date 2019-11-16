Не туда нажал: В уфимском вузе сработала пожарная тревога
Вчера, 14:49ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Людей эвакуировали из здания.
Сюжеты: Эксклюзив
Вчера, 15 ноября, в одном из корпусов Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) сработала пожарная сигнализация. Очень громкий металлический голос настоятельно рекомендовал немедленно покинуть здание, что студенты, преподаватели и все остальные, кто к тому моменту находился в здании, аккуратно и сделали.
К счастью оказалось, что тревога ложная, пожара не было. По нашей информации, причиной срабатывания тревоги стало то, что дежуривший вахтер случайно нажал на кнопку, запустив тревожный сигнал. Буквально заснув на ней.
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