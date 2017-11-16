В Уфе пойдет под суд гинеколог за незаконную стерилизацию девушки-инвалида

Претензии вызвало не качество операции, а ее законность.

В Калининский районный суд Уфы передано уголовное дело против врача-гинеколога, которая провела операцию по стерилизации девушки-инвалида. Об этом сообщили в ГТРК «Башкортостан».

Как следует из материалов дела, врач провела стерилизацию девушки-инвалида с согласия и по просьбе ее опекунши. Однако при этом, как считает представитель прокуратуры, врач не получила согласия непосредственно у пациентки. Несмотря на то, что операция была проведена успешно, ее проведение судебно-медицинская экспертиза приравняла к тяжкому вреду здоровью, вероятно, потому что исправить результат операции уже нельзя.

В итоге за причинение тяжкого вреда здоровью девушки-инвалида врачу может грозить до пяти лет реального лишения свободы.

В то же время главный врач больницы, в которой работает обвиняемый врач-гинеколог, активно его защищает. По его словам, его сотрудница является квалифицированным специалистом, и ее вина заключается лишь в том, что она допустила юридическую ошибку, не получив письменного разрешения пациентки. По его словам, ранее девушку-инвалида в суде признали недееспособной, а в этом случае опекун имела право принимать за нее решение.

- Опекун хотела таким способом оградить свою подопечную от нежелательной беременности. Хотя, возможно, на тот момент опекун и заблуждалась, — прокомментировала данный инцидент заведующая кафедрой акушерства и гинекологии БГМУ Индира Сахаутдинова. – Профессиональный уровень врача в данной ситуации не вызывает никаких сомнений, потому что речь идет о специалисте высшей категории, который отлично провел операцию. Здесь уместно ставить вопрос о легитимности принятого медиком решения.