В Башкирии Scania насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
15 ноября в начале восьмого вечера в Благоварском районе на 1412 километре Самара-Уфа-Челябинск грузовик «Scania» насмерть сбил пенсионерку, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Женщина 77 лет погибла на месте происшествия от полученных травм. По предварительной информации, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.
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