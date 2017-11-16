В Башкирии чиновник с пособником нажились на муниципальном жилье

При этом сумму ущерба пока что так и не возместили.

В январе 2015 года глава Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района Башкирии разработал схему хищения муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Чиновник поручил специалисту заключить договор социального найма комнаты со своим пособником-односельчанином. В прошлом году чиновник обеспечил ее передачу в собственность пособника. Через год нарушители закона продали жилье местной жительнице за 165 тысяч рублей, поделив деньги между собой.