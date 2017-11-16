В Башкирии чиновник с пособником нажились на муниципальном жилье
Сегодня, 12:28ПроисшествияЗлата Зукович
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При этом сумму ущерба пока что так и не возместили.
В январе 2015 года глава Нижнетроицкого сельсовета Туймазинского района Башкирии разработал схему хищения муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Чиновник поручил специалисту заключить договор социального найма комнаты со своим пособником-односельчанином. В прошлом году чиновник обеспечил ее передачу в собственность пособника. Через год нарушители закона продали жилье местной жительнице за 165 тысяч рублей, поделив деньги между собой.
Размер причиненного муниципалитету ущерба составил 172 тысячи рублей. Злоумышленников осудили условно, сумму причиненного ущерба они не возместили, вследствие чего прокурор направил в суд иск о принудительном взыскании.
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