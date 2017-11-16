До 1 декабря на дорогах Башкирии установят 25 комплексов фотовидеофиксации
Сегодня, 16:46Происшествия
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Сейчас новые комплексы настраивают специалисты.
На дорогах Башкирии до первого декабря будут установлены 25 комплексов фотовидеофиксации, сообщили главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.
- Сейчас мы готовимся к установке 25 новых комплексов, они проходят настройку. Надо понимать, что это не по одной камере, а каждый комплекс на несколько устройств, - рассказал Динар Гильмутдинов на пресс-конференции посвящённой «Дню памяти жертв ДТП».
Глава Госавтоинспекции в регионе отметил, что часть камер будет стоять на дороге Уфа-Белорецк.
- Мы долго бились над качеством дороги Уфа-Белорецк, сейчас дорогу сделали и теперь там труп на трупе. Установим камеры, люди будут ездить спокойнее, - сказал Динар Гильмутдинов.
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