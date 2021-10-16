В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля, три человека в больнице

По данным ведомства, грузовик «Volvo» под управлением 47-летнего водителя из Челябинской области столкнулся с притормозившим автомобилей «Лада Веста». Легковушка от удара подалась вперед и врезалась в попутную машину «Renault Logan», которая, в свою очередь, стукнулась в грузовой автомобиль «ГАЗ Некст».