В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля, три человека в больнице

По данным ведомства, грузовик «Volvo» под управлением 47-летнего водителя из Челябинской области столкнулся с притормозившим автомобилей «Лада Веста». Легковушка от удара подалась вперед и врезалась в попутную машину «Renault Logan», которая, в свою очередь, стукнулась в грузовой автомобиль «ГАЗ Некст».
В итоге в больницы были госпитализированы трое взрослых – два водителя легковых автомобилей в возрасте 36 и 49 лет, а также 61-летняя пассажирка автомобиля «Renault Logan».
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.