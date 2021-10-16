В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля, три человека в больнице

В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля, три человека в больнице
В Башкирии на трассе столкнулись четыре автомобиля, три человека в больнице
Вчера, 17:54ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по РБ
Сегодня, 16 октября, днем произошло серьезное ДТП на трассе Самара-Уфа-Челябинск. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, грузовик «Volvo» под управлением 47-летнего водителя из Челябинской области столкнулся с притормозившим автомобилей «Лада Веста». Легковушка от удара подалась вперед и врезалась в попутную машину «Renault Logan», которая, в свою очередь, стукнулась в грузовой автомобиль «ГАЗ Некст».

В итоге в больницы были госпитализированы трое взрослых – два водителя легковых автомобилей в возрасте 36 и 49 лет, а также 61-летняя пассажирка автомобиля «Renault Logan».

Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.

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