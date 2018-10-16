В Уфе в торговом центре на женщину рухнул потолок

Сегодня, 16 октября, примерно в 14.00, произошло серьезное ЧП в помещении гипермаркета «Лента», расположенного в торговом комплексе «Яй».

Как сообщили представители ГУ МЧС РФ по РБ, часть потолочной конструкции упала на 39-летнюю женщину, которая получила травмы. Известно, что пострадавшая женщина работает в организации, которая арендует одно из помещений в центре «Яй».

По предварительным данным от МЧС, ЧП произошло из-за ошибочного включения ручного пожарного извещателя вместо устройства по разблокировке дверей СКУД. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и вместе с ней включилась система дымоудаления. Этот поток воздуха и нарушил целостность конструкции потолка.