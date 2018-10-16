В Башкирии «Зауралье-Агро» снова задолжало зарплату перед сотрудниками
Ситуация с выплатой заработной платы на указанном предприятии находится на контроле прокуратуры района еще с прошлого, 2017-го, года.
ГУСП машинно-технологическая станция «Зауралье Агро» нарушило трудовое законодательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры республике.
В 2017 году прокуратура добилась выдачи сотрудникам свыше более трех миллионов рублей просроченного заработка, но, по состоянию на август 2018 года, организация вновь допустила задолженность перед 100 работниками на сумму более 580 тысяч рублей.
В адрес генерального директора сельскохозяйственного предприятия внесено представление с требованием незамедлительного погашения задолженности.
Мировой судья оштрафовал директора Абзелиловского филиала на 20 тысяч рублей по статье «Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения». После прокурорской проверки долг по заработной плате полностью погашен.