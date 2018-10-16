В Башкирии в пожаре погиб трехлетний ребенок

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Сейчас устанавливается причина пожара.
Сегодня утром, 16 октября, в 8:40 загорелся частный жилой дом в селе Стерлибашево, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Пожар тушили десять единиц техники и 17 человек личного состава, а также добровольная пожарная команда Стерлибашевского сельсовета, полиция, медики, администрация и прокуратура.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ходе разбора места пожара обнаружен погибший ребенок 2015 года рождения.
Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС. Матери погибшего ребенка оказывается психологическая помощь.
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