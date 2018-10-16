В Башкирии «накрыли» огромный подпольный цех по производству алкоголя

В Октябрьском полицейские обнаружили цех по производству контрафактной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В цехе на улице Кооперативной была обнаружена разливочно-маркировочная линия, а также емкости с жидкостью, паллеты с пустыми бутылками, картонные коробки с крышками, погрузчики, а также бутылки с этикетками водки и коньяка различных наименований.

Незаконную деятельность в цехе осуществляли 36 мигрантов. Десятерых граждан республики Узбекистан судом решено выдворить за пределы РФ.

Кроме того, на автодороге Самара-Уфа-Челябинск остановлен грузовик «Volvo», в прицепе которого обнаружено 26 емкостей с жидкостью объемом по 1000 литров каждая.

В то же время полицейскими на территории Орского района Оренбургской области задержан грузовик-фура. В прицепе оперативники обнаружили 1500 ящиков с водкой и коньяком различным марок объемом по 0,5 литров.