В Башкирии на директора «Турбаслинского бройлера» завели уголовное дело
Тот потребовал от предпринимателя 770 тысяч рублей.
На 50-летнего исполнительного директора ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер» заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В сентябре текущего года директор предприятия потребовал от индивидуального предпринимателя более 770 тысяч рублей за беспрепятственную отгрузку мясной продукции, а также за дальнейшее бесперебойное исполнение подконтрольным предприятием договорных обязательств перед предпринимателем.
Предприниматель обратился с заявлением в правоохранительные органы.
После передачи денежных средств злоумышленника задержали с поличным сотрудники управления ФСБ.
Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.