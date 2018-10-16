В Башкирии на директора «Турбаслинского бройлера» завели уголовное дело

На 50-летнего исполнительного директора ООО Торговый дом «Турбаслинский бройлер» заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В сентябре текущего года директор предприятия потребовал от индивидуального предпринимателя более 770 тысяч рублей за беспрепятственную отгрузку мясной продукции, а также за дальнейшее бесперебойное исполнение подконтрольным предприятием договорных обязательств перед предпринимателем.