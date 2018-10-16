В Башкирии директора «Водоканала» уволили за преступления по трем статьям

С 2012 по 2015 годы директор МУП «Водоканал» присвоил около 1,2 миллионов рублей водоснабжающего предприятия. Обвиняемый приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.

Также по его указанию предприятие приобрело кондиционер «Mitsubishi» стоимостью около 80 тысяч рублей, который директор установил в собственном доме.

Летом 2017 года, при проверке контролирующих органов, обвиняемый попытался скрыть указанные факты - демонтировал сплит-систему и попросил знакомого зачислить на расчетный счет МУП «Водоканал» похищенную сумму.

Решив, что о присвоении денег проверяющим «донес» бухгалтер, мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, преградил путь её автомашине. В ходе ссоры он разбил мобильный телефон женщины и отобрал её видеорегистратор и золотые серьги стоимостью около 18 тысяч рублей.

Вчера, 15 октября, директора МУП «Водоканал» уволили с должности по инициативе работодателя.