В Башкирии директора «Водоканала» уволили за преступления по трем статьям
52-летний бывший директор «Водоканала» признан виновным по статьям «Присвоение вверенного имущества, в том числе в особо крупном размере», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Самоуправство, совершенное с применением насилия», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
С 2012 по 2015 годы директор МУП «Водоканал» присвоил около 1,2 миллионов рублей водоснабжающего предприятия. Обвиняемый приказал бухгалтеру не вносить в кассу деньги, полученные от десяти граждан в качестве оплаты услуг по присоединению к сетям водоснабжения, а передать их непосредственно ему без составления бухгалтерских документов.
Также по его указанию предприятие приобрело кондиционер «Mitsubishi» стоимостью около 80 тысяч рублей, который директор установил в собственном доме.
Летом 2017 года, при проверке контролирующих органов, обвиняемый попытался скрыть указанные факты - демонтировал сплит-систему и попросил знакомого зачислить на расчетный счет МУП «Водоканал» похищенную сумму.
Решив, что о присвоении денег проверяющим «донес» бухгалтер, мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, преградил путь её автомашине. В ходе ссоры он разбил мобильный телефон женщины и отобрал её видеорегистратор и золотые серьги стоимостью около 18 тысяч рублей.
Вчера, 15 октября, директора МУП «Водоканал» уволили с должности по инициативе работодателя.
Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения.