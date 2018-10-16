В Башкирии 19-летнему работнику зажало руку в дробильной машине
Сегодня, 15:40ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Началось расследование несчастного случая, произошедшего в ООО «Дорожно-Производственное объединение», сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
26 сентября в Туймазинском районе 19-летнему машинисту зажало руку между транспортерной лентой и направляющим роликом во время работы дробильно-сортировального оборудования.
Работник получил закрытый оскольчатый перелом левого плеча со смещением, перелом 3-4 ребра и левой лопатки.
Сейчас проверяются соблюдение требований охраны труда и выясняются обстоятельства произошедшего.
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