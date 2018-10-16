По факту аварии с тремя погибшими возбудили уголовное дело в Барнауле

Как сообщила газета «Известия», дела возбуждены по статьям о нарушении правил дорожного движения и о деянии, совершенным лицом в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.

В настоящее время дело находится на контроле руководителей ГУ МВД. Нарушитель может оказаться за решеткой на срок до девяти лет. Также решается вопрос о передаче дела в краевой Следственный комитет.