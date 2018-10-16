По факту аварии с тремя погибшими возбудили уголовное дело в Барнауле
Органы полиции города Барнаул возбудили уголовное дело после гибели женщины и двоих детей в ДТП с двумя автомобилями.
Как сообщила газета «Известия», дела возбуждены по статьям о нарушении правил дорожного движения и о деянии, совершенным лицом в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.
В настоящее время дело находится на контроле руководителей ГУ МВД. Нарушитель может оказаться за решеткой на срок до девяти лет. Также решается вопрос о передаче дела в краевой Следственный комитет.
Напомним, авария случилась 15 октября вечером в центре Барнаула на перекрестке, где в ночное время установлено ограничение скорости. По предварительным сведениям, водитель машины марки BMW X6 1985 года рождения, пребывая в нетрезвом состоянии, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем Renault Scenic, в котором кроме водителя была женщина 1984 года рождения с двумя дочерьми трех и пяти лет. Старшая девочка умерла на месте, женщина и трехлетний ребенок скончались в Барнаульской городской больнице № 1.