В Уфе мужчина оформил в кредит 1,5 миллиона рублей, чтобы отдать деньги мошенникам

В Уфе мужчина оформил в кредит 1,5 миллиона рублей, чтобы отдать деньги мошенникам
В Уфе мужчина оформил в кредит 1,5 миллиона рублей, чтобы отдать деньги мошенникам
Вчера, 10:22ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Лже-сотрудник банка сообщил, что деньги на счетах мужчины в опасности и рассказал как их «обезопасить».

Мошенники в башкирской столице разбушевались не на шутку. Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что за прошедшие сутки в Уфе было возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества и поделились подробностями самых ярких преступлений. Среди них – обман 33-летнего мужчины на 1,5 миллиона рублей, которые тот добровольно взял в кредит и методично распределил на 35 абонентских номеров, которые присылал ему мошенник. Все для того, чтобы обезопасить свои счета.

Когда мужчина понял, что стал жертвой отъявленных мошенников он поспешил в Отдел полиции №6 по городу и рассказал подробности сотрудникам, которым они уже знакомы – данная схема мошенничества применяется достаточно часто.

Мужчине позвонил некто с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником банка и сообщил жертве, что кто-то пытается снять кровные мужчины с его счета. Неизвестно по какой логике мошенника, предотвратить списание могли лишь транши денег на некие номера, однако мужчина поверил и этому. Недолго думая мужчина оформил 1,5 миллиона рублей в кредит, а затем полученные деньги по указанию лже-сотрудника банка перевел на 35 неизвестных абонентских номеров.

Сразу после осуществления переводов злодей пропал с радаров и мужчина осознал, что его обвели вокруг пальца и обратился в полицию. МВД по Башкирии в свою очередь не устает оповещать граждан о том, что если вам звонят из банка, положите трубку. Помнить гражданам стоит и о том, что мошенники могут использовать подложные номера.

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