Башкирия под угрозой заноса птичьего гриппа, вспышку зафиксировали в соседнем регионе

Об угрозе заноса в регион птичьего гриппа, которым могут болеть все виды сельскохозяйственных птиц, предупредили в Управлении ветеринарии Башкирии. Одна из вспышек по стране произошла в соседнем с Башкирией регионе, зафиксировано пять случаев среди и диких и сельхоз птиц. Всего вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в 7 субъектах федерации. На данный момент вся техника республиканского противоэпизоотического отряда находится в режиме повышенной готовности, на случай если все-таки придется купировать вспышку возможного очага.
Mkset 13 сентября сообщал о том, что подобные случаи происходили в Челябинской области, а именно в Челябинске и Увельском районе Челябинской области. Именно там специалисты Россельхознадзора выявили новые очаги птичьего гриппа. Сообщалось и то, что специалисты рекомендуют заводчикам домашней птицы с особым вниманием относиться к каждому незапланированному летальному случаю среди птиц и для безопасности оставлять пернатых в загонах. Массовых случаев гибели птицы от птичьего гриппа во всей Челябинской области на 13 сентября было лишь два.
Сообщается, что государственная ветеринарная служба существенно усилила меры по недопущению распространения вируса, исход которого 100% летален для птиц. Так увеличено количество исследований, каждый месяц проводят отбор проб сыворотки крови и конечно же готовой птицеводческой продукции.
Касается профилактика и диких птиц, так управление ветеринарии Башкирии вместе с министерством природопользования Башкирии проводят рейды водоемов на факт обнаружения трупов дикой перелетной птицы. Россельхознадзор проводит комиссионные обследования птицеводческих предприятий, в ходе которых указывает на нарушения ветеринарных правил содержания птиц.