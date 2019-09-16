Житель Башкирии изнасиловал пенсионерку
Сегодня, 18:35ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: ГТРК "Башкортостан"
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Под угрозой ножа вчера ночью была изнасилована 72-летняя женщина.
По информации «ГТРК-Башкортостан», это произошло в Аургазинском районе. Насильник проник в дом, напал на женщину и ограбил.
Журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что по подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний ранее судимый местный житель.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
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