Житель Башкирии изнасиловал пенсионерку

По информации «ГТРК-Башкортостан», это произошло в Аургазинском районе. Насильник проник в дом, напал на женщину и ограбил.

Журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что по подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний ранее судимый местный житель.