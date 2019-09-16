Фото: pxhere.com
ВС сохранил действие приговора для шпиона из Польши
Сегодня, 18:05Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верховный суд России сохранил действие приговора гражданину Польши Марину Радзаевски, пытавшегося вывезти за рубеж детали зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 ("Шпионаж") Уголовного кодекса РФ, пишет RNS.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей