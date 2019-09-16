В Уфе приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем
Авиакомпании пришлось заменить борт.
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов сообщил, что за прошедшую неделю в Башкирии по вине эксплуатантов задержаны 11 авиарейсов. По технической причине три рейса были отменены. По словам главы госкомитета, все пассажиры были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.
Тимур Мухаметьянов также сообщил, что вчера в Уфу приземлился вахтовый самолет из Якутска с отказавшим правым двигателем. На борту ЯК-42 авиакомпании КрасАвиа было 103 пассажира-вахтовика.
- После вылета отказал правый двигатель, экипаж принял решение прервать полет и посадить планер в Красноярске. Авиакомпания заменила борт, пассажиры получили питание, пострадавших нет, - отметил Мухаметьянов.
В 20:00 часов самолет благополучно приземлился в Уфе.