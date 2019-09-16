В Башкирии разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Уроженца Салаватского района подозревают в двойном убийстве. Уточняется, что он может передвигаться по республике в качестве пассажира.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве в Буздякском районе – убиты 35-летняя женщина и ее пожилая мать, остался в живых восьмимесячный малыш, которого убийца не тронул.

Как удалось выяснить Медиакорсети, убитая молодая Лена А. (имя изменено, – прим. редакции) была его возлюбленной. О причинах поступка пока неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом, просят сообщать ее в полицию.

Фото: Вконтакте